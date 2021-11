Bakan Kurum’dan Ağrı’ya müjde: "Ağrı A.Ş. Et Entegre Tesisimizi inşallah kuruyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı’yı kalkındıracak yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirterek "Ağrı’yı et üretim bölgemizin merkezi haline getirmemiz gerektiğini ve Türkiye’nin en büyük hayvancılık üssü olması gerektiğini istişare ettik. Ve bu çerçevede Ağrı’da hayvancılığı en üst noktaya taşıyacak bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum." dedi.

Ağrı için büyük bir öneme sahip olan 314 modern ahırdan oluşan ve yaklaşık 700 milyon TL bedelli Ahırlar Bölgesi Projesi’nin temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla atıldı. Programda konuşma yapan Bakan Kurum, Ağrı’yı kalkındıracak yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Bu yatırımla birlikte Ağrı’mızda Kürt kardeşlerimiz ile birlikte Kürt çocuklarımıza gelecek ve istihdam sağlayacak çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Biz hiçbir zaman laf üretmedik. Hep iş ürettik, hep işin içinde olduk. Hiçbir zaman entrikaların, polemiklerin içinde yer almadık. 19 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde hep milletimiz ile beraber olduk. Bizi aradığınızda biz enkaz altında vatandaşlarımızın yanındaydık. Bizi aradığınızda Ağrı’nın, Van’ın yollarındaydık." diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"314 ahır, 3 tane veteriner binasından oluşan projenin değeri toplam yatırım değeri 650 milyon lira. Bunun içinde arsa bedeli yok, entegre tesisimiz yok, bunun içerisinde bundan sonra yapacağımız yatırımlar yok. Sadece inşaatlarımıza 650 milyon lira para harcıyoruz ve çok önemli bir kırsal dönüşüm projemizin temelini atmış oluyoruz. Ağrı’nın ekonomisini canlandıracak, kalkınmasına katkı sağlayacak. Çocuklarımız Ağrı’yı terk etmeyecek, Ağrı’da kalacak. Ağrı’da her şey var. Biz yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ağrı’mızı yarınlara hazırlayacak projeler yapmaya devam ediyoruz. Projemizde bir eksiklik vardı. Bu eksikliği de hep birlikte bugün istişare ettik. Yapmış olduğumuz istişare çerçevesinde Ağrı’yı et üretim bölgemizin merkezi haline getirmemiz gerektiğini ve Türkiye’nin en büyük hayvancılık üssü olması gerektiğini istişare ettik. Ve bu çerçevede Ağrı’da hayvancılığı en üst noktaya taşıyacak bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Ağrı A.Ş. Et Entegre Tesisimizi inşallah kuruyoruz. 150 milyon lira yatırım bedeliyle kuracağımız bu tesisimizin inşasında İl Özel İdaremiz, Belediyemiz, TOKİ ve İller Bankamız yer alacak. Burada üretilen etlerimiz Ağrı markasıyla tüm Türkiye’ye ve dünyaya inşallah ihraç edilecek. Ve burada binlerce kardeşimize istihdam sağlanacak.” ifadelerini kullandı.