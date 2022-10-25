Bakan Kurum: “Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için kaynağınız nedir diye sordular. Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da, garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katımıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde gerçekleştirilen İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi İlk Temel Atma Töreni’nde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, proje çerçevesinde 17 ilde aynı anda, 5 bin 615 evin temellerini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Projeye yapılan 8 milyona yakın başvurudan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Bakan Kurum, “Biz sizlere sevdalıyız. Biz milletimize aşığız. Biz bu milletin dualarına talibiz. Biz, sizin gönlünüze, kalbinize, yüreğinize talibiz. Bize milletimizin duaları, bize milletimizin gönlü yeter diyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bugünlere kolay gelmediğini, vatandaşların gecekondulara mahkum edildiğini belirten Kurum, “Dedelerimiz, ninelerimiz, anne babalarımız ‘benim de bir yuvam olsaydı’ diyerek on yıllar boyunca hayaller kurdu. Bu milletin ihtiyaçlarını, görmezden geldiler. Depremlerde, sellerde milletin yanında olmadılar. Afetlerde, milletimizle bağ kuramadılar” diye konuştu.

AK Parti’nin kurulmasıyla yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Bakan Kurum, binlerce yıllık devlet geleneğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden ayağa kalktığını söyledi.

“Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Kurum, şöyle devam etti:

“20 yılda, TOKİ’mizle 1 milyon 170 bin konutu milletimize kazandırdık. Şimdi daha büyük bir adımla; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatırken; hiçbir şey üretmeyip her şeye hayır diyen o zihniyet yine ortaya çıktı ve hep bir ağızdan ’yapamazsınız’ dediler. Yapıyor muyuz? Evet, bugün, 17 ilde temellerimizi, müjdemizden 40 gün sonra atıyor muyuz? Kaynağınız nedir diye sordular. Biz, kaynak Türkiye dedik, kaynak milletimiz dedik. Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da, garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“Daha güzelini, daha muhteşemini kararlılıkla yapacağız”

“Bu milletin gücüne inanmayanlar, dönsünler Ankara’nın büyük dönüşümüne baksınlar” diyerek Ankara’ya yapılan yatırımlara da değinen Kurum, “Ankara’da suyu ucuz vereceğiz deyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortalıkta gözükmeyenler, Haymana’da, Bala’da, Kalecik’te yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Ankara’nın tüm ilçelerine kazandırdığımız 23 millet bahçesine baksınlar. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Bu canlar bu tenlerde durdukça; sizler için daha güzelini, daha muhteşemini aşkla, azimle, kararlılıkla yapacağız” dedi.

“Onlar istese de istemese de yapacağız”

‘İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ni her şeye rağmen yapacakları mesajını veren Bakan Kurum, şunları aktardı:

“Ankara’mızda; Ayaş’tan Bala’ya, Etimesgut’tan Haymana’ya, Mamak’tan Sincan’a 14 ilçemizde tam 18 bin 300 yeni yuva daha yapacağız. 36 bin konutluk arsamızı da Ankaralı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Mademki bu ülkede kavga hep ‘yapamazsın, yaptırmayız’ diyenlerle, yapanların kavgasıdır, işte hodri meydan. Onlar isteseler de yapacağız, istemeseler de yapacağız. Şöyle, en yüksek sesle öyle haykıralım ki, CHP duysun, 6’lı masanın ayakları bir titresin. Yapacak mıyız. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle yapacağız.”

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başaramayacağı hiçbir şey olmayacağını vurgulayan Kurum, Türkiye Yüzyılı’nın önünde hiçbir gücün duramayacağını kaydetti.

Törene katılan vatandaşlara 2023 yılında Cumhur İttifakı’nı destekleyip desteklemeyeceklerini soran Kurum, “Biz Türkiye Yüzyılı’ndan tarafız; biz zulme, biz ihanete, biz zalimlere karşı ’dünya beşten büyüktür’ diyen, Cumhurbaşkanımızdan, Recep Tayyip Erdoğan’dan tarafız. Şimdi soruyorum sizlere. 2023 yılında, Cumhur ittifakı’nı, en güçlü oylarla destekleyecek miyiz. Cumhurbaşkanımıza tarihin gördüğü en yüksek desteği verecek miyiz? Ankara, Türkiye Yüzyılı’nı başlatıyor muyuz” ifadelerini kullandı.

Tören çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirerek TOKİ’nin üretim gücü ile vatandaşların talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturduğunu, milyonların devlete itimadının bir kez daha arttığını kaydeden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Atılan bu cesur adımla; özellikle planlı ve altyapılı arsa üretimi, sektörün önünde yeni bir yol haritası oluşturmuş, her vatandaşın daha rahat erişebileceği, kendi evini yapabileceği, ekonomik olarak karşılanabilir, devletin desteği ile yeni bir konut üretim modeli ortaya çıkmıştır” dedi.

"13 Eylül’de başlattığınız üç projeye bugüne kadar toplam yaklaşık 8 milyon başvuru yapılmıştır"

Bulut, şunları kaydetti: “13 Eylül’de başlattığınız üç projeye bugüne kadar toplam yaklaşık 8 milyon başvuru yapılmıştır. TOKİ tarafından bu yıl içinde 370 ihale yapılmış, yılsonuna kadar yapılacak 155 ihaleyle birlikte toplamda 525 ihale gerçekleştirilmiş olacaktır. Aktif 750 şantiyemizde 130 bin konutun inşaatı devam etmektedir. Konut, arsa ve işyeri projesi; 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek, doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. Bugün huzurlarınızla temelini atacağımız 250 bin konutun ilk nüvesi olan 5 bin 615 konutta bu sürecin bir parçasıdır.”