Bakan Kurum: "Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Nurdağı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Duldakiroğlu’nda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız" dedi.