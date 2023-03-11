Bakan Kurum ve Bakan Nebati Şanlıurfa’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Kurum ve Bakan Nebati ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Bakanlar, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kurum amirleri ve valilik personelleri tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası bakanların, kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek olan yeni projeler hakkında açıklama yapması bekleniyor.