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Bakan Kurum: “Ülkeye, millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir, yatırımlardır”

Kocaeli’de iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, “Güçlü Türkiye yürüyüşüne, ülkemizi dünyada aktör, bölgesinde süper güç yapma mücadelemize kararlıkla, azimle, aşkla devam edeceğiz. İnşallah aziz milletimiz 2023’te de, 2024’te de ülkemiz üzerinde oynanan tüm hesapları bozacak, işi yine ehline verecektir” dedi.

Politika 18.04.2022, 21:44
Bakan Kurum: “Ülkeye, millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir, yatırımlardır”

Kocaeli’de iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, “Güçlü Türkiye yürüyüşüne, ülkemizi dünyada aktör, bölgesinde süper güç yapma mücadelemize kararlıkla, azimle, aşkla devam edeceğiz. İnşallah aziz milletimiz 2023’te de, 2024’te de ülkemiz üzerinde oynanan tüm hesapları bozacak, işi yine ehline verecektir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kocaeli programı çerçevesinde son olarak Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, “Bizim medeniyetimizde Ramazan sofrası ahiret kardeşliğidir. Bu yüzden buradaki atmosfer kalbimize, gönlümüze, yüreğimize; huzur, mutluluk ve muhabbet veriyor. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet ediyoruz. Marmara’yı sadece bölgesinde değil dünyada üretim merkezi yapmak, Anadolu’yu her alanda bir numaraya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Kocaeli, Türk sanayisinin yüz akıdır”

Kocaeli’nin milli ekonominin en büyük gurur kaynağı olduğuna değinen Bakan Murat Kurum, “Kocaeli, milli ekonomimizin en büyük gurur kaynağıdır. Türk sanayisinin yüz akıdır, onurudur, gururudur. Cumhurbaşkanımızın üretim, istihdam, ticaret ve ihracat vurgusuyla gösterdiği hedefte Kocaeli, lokomotiftir, öncüdür, rol modeldir. Bu anlamda Kocaeli’miz, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme vizyonumuza en güçlü katkıyı sağlayan şehirlerimizin başında gelmektedir. Kocaeli; organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları, serbest bölgeleri, Bilişim Vadisi, teknopark ve Ar-Ge merkezleriyle; cazibe merkezi olmaya ve gücümüze güç katmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Kocaeli’mizde bir taraftan 150 bin sosyal konut projemiz çerçevesinde dar gelirli Kocaelili kardeşlerimiz için yeni binlerce sosyal konut inşa ederken, diğer yandan şehrimizde yeşil alan miktarını büyük oranda artıracak 8 milyon metrekare büyüklüğe sahip toplam 14 millet bahçesi projemize devam ediyoruz. İnşallah tüm projelerimiz, yatırımlarımız tamamlandığında her alanda artık çok daha başka, çok daha güzel, çok daha yeşil bir Kocaeli’ye hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

“Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır”

Ülkeye yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Bakan Kurum, “Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir, yatırımlardır. Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa, esere dönüşmeyen sevgi de suya yazılan yazı gibidir, hiçbir anlam ifade etmez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizler birileri gibi yıkmanın, engellemenin değil, eser siyaseti anlayışıyla ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüzün de Bakanlığımızın da kapıları her zaman sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı gözünü istikbale dikmiştir”

2023 ve 2024 seçim sürecine de değinen Bakan Kurum, “Gerek Kocaeli’de gerek diğer 80 ilimizde bu başarıları sürdürebilmek için Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü Cumhur İttifakı gözünü istikbale dikmiş, hedefine milletin refahını yerleştirmiş, gücünü milletten alan bir millet cephesidir. Temelinde adanmışlık olan bu birliktelik, Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaktır. Bunun için önümüzde iki kritik süreç vardır. 2023 ve 2024 seçimleri. Ben inanıyorum ki ‘Birlikte rahmet vardır’ hadisinin müjdesine kavuşacak ve Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ve büyük Kocaeli yürüyüşüne, güçlü Türkiye yürüyüşüne, ülkemizi dünyada aktör, bölgesinde süper güç yapma mücadelemize kararlıkla, azimle, aşkla devam edeceğiz. İnşallah aziz milletimiz 2023’te de, 2024’te de ülkemiz üzerinde oynanan tüm hesapları bozacak, işi yine ehline verecektir” ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Kurum’un yanı sıra; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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