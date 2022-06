Bakan Kurum: “Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada 12. sırada”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hem dünya hem de ülkemiz için ilk akla gelen başlık yenilenebilir enerjidir. Bugün Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada ise 12. sıradadır. Kurulu gücümüzü 20 yılda tam 5 kat artırdık” dedi. Bakan Kurum, muhalefete de eleştirilerde bulunarak, “Muhalefet, yalanlarla, iftiralarla, sahte krizlerle güvensizlik aşılamaya çalışıyor” dedi.

Konya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu gala programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Kurum, "Milletin değerlerinin yok sayıldığı bir dönemde bizzat milletin bağrından çıkan MÜSİAD, 90’lı yılların başından itibaren, yerli ve milli sanayicimize uluslararası vizyonu aşıladı. Bugün; ülkemizin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi" dedi.

Türkiye’nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptığını belirten Bakan Kurum, “Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen korona virüs salgınını artık geride bıraktık. Salgının özellikle küresel ekonomide arz talep dengesini altüst ettiğini, küresel ticaretin işleyişini bozduğunu, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtığını hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşla birlikte katlanarak artan enerji, gıda ve ham madde fiyatları, ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu yükseltiyor. Enflasyon oranı, ABD ve Almanya’da son 40 yılın, Fransa’da son 36 yılın, İngiltere’de son 30 yılın, Avro Bölgesi’nde son 25 yılın zirvesine ulaşmıştır. Türkiye olarak biz de hem bu sorunlarla mücadele ediyor hem de oluşacak yeni dünyanın merkez ülkesi olmak için önümüze çıkan tüm engelleri teker teker bertaraf ederek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptık. Ülkemiz gücünü, ekonomisinin sağlam altyapısından, üretiminden, yetişmiş insan kaynağından, girişimcilerinden, ihracatçılarından, velhasıl sizlerden almaktadır. Türkiye’nin dış ticaretini geliştirmeye verdiğimiz 20 yıllık emeğin, mücadelenin ve gayretin meyvelerini özellikle ihracatta topladık. Türkiye 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme yakalamıştır. Birileri, ’İhracat odaklı ekonomi ve büyüme tek başına yetmez’ deseler de, hamdolsun sizlerin yoğun gayretleriyle ihracatımız, büyümeyi sırtlamıştır. Hedefimiz, Türkiye’nin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomimizi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek, hep birlikte çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bunu da sizlerle, siz değerli kardeşlerimizle, Anadolu Kaplanları ile başaracağız” dedi.

“Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada 12. sırada”

Dünyanın iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığına değinen Bakan Kurum, “Bugün dünya ve ülkemiz, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını yangınlarla, sellerle, heyelanlarla, müsilajla, derinden hissediyor. Türkiye olarak çalışmalarımızın odağına iklim değişikliği ile mücadeleyi, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerini koymuş durumdayız. İklim Şûramızı yine Konya’mızda ülkemizin tüm üniversitelerinin, iş insanlarının ve gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Şu an İklim Kanunu’na dair meclisimizin çalışmaları, olanca hızıyla devam ediyor. Tabi konu iklim olunca hem dünya hem de ülkemiz için ilk akla gelen başlık yenilenebilir enerjidir. Bugün Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada ise 12. sıradadır. Kurulu gücümüzü 20 yılda tam 5 kat artırdık. Artık elektriğimizin yüzde 40’ını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Eski enerji kaynaklarının kullanımını azaltıyor, yeşil enerji kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. İller Bankamızla içerisinde yenilenebilir enerjinin, yeşil altyapı sistemlerinin, çevreci yeşil dönüşümün olduğu yüzlerce projenin yanında duruyoruz. Yine yeşil dönüşüme katkı sağlamak adına arazi sağlamadan altyapı ve üst yapıya, yeni sanayi alanlarının inşasından danışmanlık desteklerine kadar her açıdan sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın yanındayız” diye konuştu.

“Muhalefet, yalanlarla, iftiralarla, sahte krizlerle güvensizlik aşılamaya çalışıyor”

Muhalefetin yalan ve iftiralarla halka güvensizlik aşıladığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Biz ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için vizyon projeler hazırlarken birileri de her zaman olduğu gibi millete köstek olmaya devam ediyor. Hiçbir zaman milletin değerlerini anlayamamış, Türkiye’nin hedeflerini benimseyememiş olan muhalefet, yalanlarla, iftiralarla, sahte krizlerle güvensizlik aşılamaya çalışıyor. Siyaset namına yapılan bu davranış, Türkiye’nin büyük bir mücadele verdiği şu günlerde sergilenen böylesi pervasız tutumlar, inanın en çok Türkiye düşmanlarını mutlu ediyor. Biz onlara diyoruz ki, ‘Rüzgar olsanız ancak toz kaldırırsınız! Ama sizin rüzgarınız, Türkiye dağından toz bile kaldıramaz!’ Ne yaparsanız yapın! Bağımsızlığımızı güçlendirmemize, Türkiye’nin üreten ve ihraç eden bir küresel güç olmasına mani olamayacaksınız! Tabii bu muhalefet bozacı. Bir de bugünlerde bozacının şahitliğine soyunan, eski Türkiye’den hatırladığımız şıracılar var. Sermayesini milletten devşirip başka odakların mikrofonlarını tutanlar, devletin ve milletin değil, muhalefetin ve küresel odakların dilinden konuşanlar var. Siz onları çok iyi biliyorsunuz, milletimiz de çok iyi biliyor! CHP’nin peşine takılmaktan başka bir şey bilmeyenler, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumasından neden rahatsızlar? Biz milletimizin çıkarlarını gözetirken bunlar neden rahatsız oldular? Ayaklarının biri okyanus ötesinde, ufukları Ankara’nın gerisinde, hedefleri milattan önceden kalma olanlar ne yaparlarsa yapsınlar, çocuklarımızın geleceğini kimsenin insafına bırakmayacağız. Geçirdiği her badireden, milletimizin desteğiyle çıkmış Türkiye, evelallah ekonomide de dengeleri değiştirecek, milletimizin yaşadığı olumsuz durumları topyekûn ortadan kaldıracaktır. Buna inancımız tamdır. Çünkü milletin yanında olanlar burada! Milletin davasını yürütenler burada! Milletin ta kendisi burada! Ne güzel söyler üstat, ‘Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!’ İşte biz bu şuurla çalışacağız. Karanlıkla, kötülükle, zor zamanlarla fedakârca mücadele edeceğiz. Allah’ın izniyle liderimizin ufkuyla milletimizin takdirini kazanmaya devam edeceğiz! Erbakan hocamız, ‘Asıl marifet, yük altındayken sadık ve sağlam kalabilmektir’ derdi. Biz inanıyoruz ki, bu zor zamanlarda sizlerin ülkemizin sanayisinin, ticaretinin gelişmesi için yapacağınız her çalışma, bir medeniyet hizmeti, bir vatan mührü olarak tarihe altın harflerle yazılacaktır” şeklinde konuştu.