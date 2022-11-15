Bakan Kurum: "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar atmaktadır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP27) sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar atmaktadır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP27) katıldı. Konferansın ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim krizine karşı verdiği mücadeleden ve yaptığı çalışmalardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 yılı için koyduğu net sıfır emisyon hedefiyle ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Bugün Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen COP27 Toplantısı vesilesiyle Şarm El Şeyh’deyiz. Burada gerçekten tüm ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadelesi bu mücadeleye katkıları, projeleri oldukça detaylı bir şekilde paylaşılmakta. Biz de ülke olarak standımızda ülkemizi tüm sektörlerimizle birlikte temsil etmek için buraya geldik. Konferansta 197 ülkeden, 35 bin katılımcı var. Biz de Türkiye olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Ve burada belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, üniversitelerimizle birlikte bu temsili yapıyoruz. Bu konuda da hem etkinliklerimizle yani burada 70 etkinliğimiz var. Bu 77 yan etkinliğimizle birlikte, gerek iklim değişikliğiyle mücadelemizi gerek bu kapsamda yapmış olduğumuz projeleri gerekse farkındalık oluşturmak amacıyla sanatçılarımızın sergilerini burada yapıyoruz. Tabii az önce genel kurulda da ifade ettik, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda tüm sektörlerimiz iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. Ve bu noktada liderlik yapan, süreci belirleyen ülke olma arzusuyla çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"iklim kanunumuzla birlikte adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

Emisyonların azaltılması konusunda tüm sektörlerle bir arada çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Daha önce 2015 yılında Birleşmiş Milletler çerçeve sözleşmesi kapsamında sekreteryaya emisyonlarımızı ve emisyonlarda gerçekleştirme oranlarımızı bildirmiştik. Ve 2030 yılı itibariyle 1 milyar 175 milyon ton gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bugün ulusal katkı beyanımızı güncelledik. Ve 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41 çıkarttık. Yani neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz. Artıştan yüzde 41 azaltarak sadece 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız. Yine burada tüm dünyayla paylaştığımız önemli bir konu da emisyonlarımızın pik yapacağı yıldı. Bu yıl da en geç 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak yine sekreterya ve tüm dünyaya ilan etmiş olduk. İnşallah, biz bu noktada gerek emisyonlarımızın azaltılması gerekse tüm sektörlerimizle birlikte yapacağımız ortak çalışmalar çerçevesinde bu adımlarımızı atacağız. Yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla bunu belirledik. Yedi sektörümüzle birlikte enerji, sanayi, ulaştırma, tarım atık sektörü, yine binalar gibi, tüm sektörlerimizi içeren bilimsel alanda olan 2053 hedeflerimize uygun bir şekilde bu taahhütlerimizi tüm dünyayla paylaşmış olduk. Bu yeni taahhütümüzün ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah biz daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız. Gerek iklim şurasından aldığımız sonuç bildirgemiz gerekse tüm bu çalışmalarımız çerçevesinde hazırlayacağımız iklim kanunumuzla birlikte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.