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Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüreğinde Filistin şehitlerinin hüznü olduğunu belirterek, tüm İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Politika 13.05.2021, 13:47
Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüreğinde Filistin şehitlerinin hüznü olduğunu belirterek, tüm İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bayram Filistin’de şehit edilen kardeşlerimizin hüznü var yüreğimizde. Rabbimden tüm İslam coğrafyasına birlik ve huzur diliyor, Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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