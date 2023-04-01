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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’da depremzedelere seslendi: “Bir yılda 319 bin konutu bitirmek için milletimize sözümüz var”
Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu
Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu
Politika 01.04.2023, 18:36
Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu
- "Depremden 15 gün sonra sözleşmelerimiz imzaladık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kilis’te on binlerce kardeşimizin dualarının eşliğinde temellerini attık. "
-"Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile önümüzdeki Ramazan ayında Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. "