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Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu

Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu

Politika 01.04.2023, 18:36
Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu

Bakan Kurum, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu

- "Depremden 15 gün sonra sözleşmelerimiz imzaladık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kilis’te on binlerce kardeşimizin dualarının eşliğinde temellerini attık. "

-"Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile önümüzdeki Ramazan ayında Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. "

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