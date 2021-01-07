banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Nagehan Alçı, Melih Bulu atamasıyla ilgili tüm detayları yazdı
Nagehan Alçı, Melih Bulu atamasıyla ilgili tüm detayları yazdı
ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi
İyilik meleği. Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi
İyilik meleği. Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi

Bakan Kurum: “Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Dere güzergahı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlar taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400’e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz” dedi.

Politika 07.01.2021, 18:06
6
Bakan Kurum: “Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Dere güzergahı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlar taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400’e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz” dedi.

Bakan Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere Ankara’dan yola çıktığı uçakla, Ordu-Giresun Havalimanı’na sabah saatlerinde iniş yaptı. Programlar kapsamında, ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları ile birlikte İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

“Ordu’ya 150 milyon TL’lik proje”

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bugüne kadar Ordu’ya çeşitli alanlarda 25 milyar TL’lik yatırım yapıldığını hatırlattı. Toplantıda, Ordu’nun geleceği adına çeşitli kararların alındığını ifade eden Bakan Murat Kurum, “İnşallah Ordu’yu alt ve üst yapısı ile çok daha yukarılara çekecek adımları attık. Çok önemsediğimiz ve içinde de bulunduğumuz hem valilik binamızı içine alan buradaki askerlik şubesini yine buradaki tarihi tescilli binaları içine alan toplamda 83 bin metre karelik alanda Karadeniz’i denizi şehir merkeziyle buluşturan çok önemli projeyi kentsel dönüşüm tarihi yenileme kent meydanı projesini hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 83 bin metre karelik alan içerisinde eski ordu stadımızın bulunduğu yine kaymakamlık askerlik şubemizin bulunduğu alanda tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak ve bu alanın altında 750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içindeki trafik problemini otopark problemini tamamen çözecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Millet bahçesi projesini kent meydanıyla tarihi binaların restorasyonuyla altındaki otoparkıyla yürüyüş yoluyla bisiklet yoluyla yatırım değeri 150 milyon lira olan bu projeyi bakanlığımız toplu konut idaresi başkanlığımız yine büyükşehir belediye başkanımız başkanlığımızla birlikte gerçekleştiriyor olacağız. 6’ncı ay içerisinde ihalesini yapıp 2020 yılında ordumuza kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz”

“Türkiye’nin her yerinde yaşadığımız felaketler iklim değişikliğinin etkilerini artık daha da fazla hissettirmektedir” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehirlerimize hem yağışların sayısı, miktarı, şiddeti giderek artmakta ve bilhassa dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızı bu anlamda risk teşkil etmektedir. Buna ilişkin Karadeniz Bölgesinden başlamak üzere İklim Değişikliği Eylem planlarımızı açıklamıştık. Bu çerçevede dere güzergâhı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlar taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400’e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını kendilerine veriyor olacağız"

Bu binaları kaldırarak, vatandaşlara da bu süreçte taşınma ve kira yardımı yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, "En yakın yerde yine Büyükşehir Belediyemizin, valiliğimizin ortak yürüteceği çalışma çerçevesinde vatandaşlarımıza en yakın yerde TOKİ Başkanlığımızca da köylerimizde ahırlı konutlar, tarım köy uygulamaları, şehrimizde az katlı ama sağlam, güvenli alanlarda konutlarımızı inşa ediyor olacağız ve bu süre içerisinde de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını kendilerine veriyor olacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum ayrıca, ilçelerde ve Altınordu’da yapılacak olan bazı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Basın açıklaması sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12