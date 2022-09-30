Bakan Kurum: “Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız”

SAMSUN (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut ve diğer projeleri itibarsızlaştırmaya çalışanlara tepki göstererek, “Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor. Ne yaparsanız yapın; projemizi milletimiz sahiplendi. Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız” dedi.

Samsun Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni, Subaşı Katlı Otopark alanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, Samsun ve Türkiye’de devam eden, tamamlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, projeleri itibarsızlaştırmaya çalışanlara yüklendi.

“Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız”

Projelere karşı yürütülen itibarsızlaştırma çalışmalarını eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Samsunlu hemşehrilerimin çok güzel bir sözü var: ‘At, üstündeki yiğide göre şahlanır.’ Biz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’yi şahlandırmaya; yatırım, istihdam ve üretimle ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. İşte; milletin evinde sosyal konut hamlemizi Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Allah’a hamd olsun; bu projemizi başta gençlerimiz olmak üzere emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile aziz milletimizin her bir ferdi sahiplendi. Sadece konutlar için bile başvuru sayısı 5 milyonu buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona kadar çıkarmak için de çalışmalarımıza başladık. Biz istiyoruz ki; bu ülkenin gerçek yükünü çeken, cefakâr, vefakâr olan imkânı kısıtlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olsun. Tabi bu muazzam projeyi sindiremeyenler; sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladılar. Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor. Ne yaparsanız yapın; projemizi milletimiz sahiplendi. Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız” diye konuştu.

“Hangi yalanı atarsanız atın biz bu projeyi yapıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”

Projelerin en kısa sürede tamamlanıp, vatandaşlara teslim edileceğini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Eskiler; ‘Takdir edemeyen tahkir eder’ der. Tahkir etmek, bu konutları nasıl alacak diyerek milleti küçük görmek, insanımıza güvenmemek bunların siyasi genlerinde var, zihniyet kodlarında var. Gençlerin seçilme yaşının 18’e düşmesine engel olanlar, elbette ki 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da kabullenemiyorlar. Onlar istiyorlar ki; küçük gördükleri milletimiz, kendilerine muhtaç kalsın. Onlar istiyorlar ki; güvenmedikleri gençlerimiz, onlara bel bağlasın. Onlar istiyorlar ki; tepeden baktıkları emeklilerimiz bir yere gelemesin. Onlara Samsun’dan sesleniyoruz, hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada neyin hesabını yaparsanız yapın; biz bu projeyi, 20 yıldır nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz, milletimizin duasını alacağız. Siz, gizli ortaklarınızla 6+2’li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin! Biz; milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Siz, hangi devletlerin kapılarını aşındırırsanız aşındırın, kimden icazet alırsanız alın; biz, sadece milletin kapısında bekleyecek, yalnızca milletimizi dinleyeceğiz, yalnızca milletimizin dediğini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de bu anlayışla; Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla Allah’ın izniyle seçeceğiz. Milli Mücadele’de ilk kıvılcımını yakan Samsun’umuz, inşallah 2023’ün de ilk işaret fişeğini, ilk kıvılcımını; Türkiye’nin vaktini, Türkiye’nin zamanını, Türkiye’nin yüzyılını başlatacak. Bize düşen dün olduğu gibi bugün de bir olmak, iri olmak ve diri olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır. Gelin; Kılıç Dede’nin, Şeyh Kutbettin’in evlatları olarak; 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir yüzyılın ateşini Samsun’dan birlikte yakalım” şeklinde konuştu.

Samsun’daki yatırım ve açılışlar

Samsun’da temeli atılan ve açılışı yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, “Bugün hep birlikte; Samsun’umuzda, toplam 556 milyon liralık yatırım değeriyle Toybelen Sanayi Sitemizin; Samsunlu evlatlarımızın ilim ve irfan mekanı olacak Kitap Kafemizin temellerini coşkuyla atıyoruz. Yine katı atık depolama tesislerinden bisiklet ve yürüyüş yollarına, meydan ve otoparklardan içme suyu ve atıksu hatlarına kadar toplam 553 milyon liralık 19 projemizin de açılışını heyecanla gerçekleştiriyoruz. Samsun tarihinde iz bırakacak tüm bu projelerimiz, kitap kafemiz, Toybelen Sanayi Sitemiz; Samsunlu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu aziz şehre; devlet olarak bugüne kadar 30 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Bakanlık olarak; bu yatırımların 17 milyar liralık kısmını gerçekleştirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Toybelen’de inşaat çalışmalarının çok büyük oranda alt yapısının kaba çalışmalarının bittiğini ve çok hızlı bir şekilde devam ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Samsun bunları fazlasıyla hak ediyor. Samsun Karadeniz’in tam ortasında 3 tane limanı, uluslararası havalimanı, demir yolu ağları ve karayollarıyla çok önemli bir lojistik merkez konumundadır. Tabi şehirleşme anlamında gerçekten son yıllarda önemli imzalar atıldığını hep birlikte görüyoruz. Samsun bir sağlık şehri, bir spor şehri. Bunlarında ötesinde Samsun kentleşmesini çok büyük oranda modern bir şehirle ve insanı da önceleyerek tamamlamak üzere olan güzel bir şehirdir. Samsun hem sanayi şehri, hem tarım şehri verimli topraklara sahip olan çok güzel bir şehirdir. 2 tane üniversite ve 275 bine yakın öğrencimiz, 30 bine yakın öğretmeniyle tam bir eğitim şehridir” açıklamasında bulundu.

Başkan Demir: "Kentsel problemlere neşter vuran teknik bir belediyeyiz"

Kentsel problemlere neşter vurduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Kırsal ve yatay kalkınmayı hedefleyen, kentsel problemlere de neşter vuran teknik bir belediyeyi hedefledik. Sanıyorum Türkiye’nin en şanslı belediye başkanlarından biri benim. Bu şehirde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın elinin değmediği bir proje yok. Sizin bakanlığınızla çalışmaktan büyük keyif alan bir şehiriz. Kentsel problemleri en fazla olan kentlerden biriydik. Bu konuda çok büyük bir çalışma yaptık. Samsun’un bu köklü sorunlarını çözmek için acele bir program hazırladık. Özellikle kırsal ve yatay kalkınmayı hedefleyen, kentsel problemlere de neşter vuran teknik bir belediyeyi hedefledik. Buraya Subaşı Meydanı deniyor. Abdülhamit Han’ın hatırası var burada. İşte kendi cebinden yaptırdığı çeşme. İsmini bu çeşmeden alıyor bu meydan. Burası Samsun’un en kıymetli, en merkezi yeri. Ama burada otopark sorunu vardı. Size de konuyu arz ettiğimizde ‘çok güzel olur’ dediniz. Hemen projelendirdik. Yerin altında 142 araçlık bir otopark alanı oluştu. Tamamen mekanik sistem. Yerli yazılım. Tamamen Türk mühendisliği ve sizlerin de maddi katkıları ile bugün hizmete açıyoruz. Bunun yanı sıra 401 mahallede hiç su yoktu. 2023 sonunda da tamamını çözmüş olacağız. Su kaynağı kaç kilometre ötede olursa olsun bulup getiriyoruz. Samsun’da mahallesinde, evinde, insanımız su problemi yaşamayacak. Kendi ekiplerimiz ile çalışıyoruz. 2023 sonuna 946 mahallenin altyapısını bitiriyoruz. En dar yolumuz 6.5 metre. Yeniden yapıyoruz. Köy yollarımız ilçe yolları gibi oldu.”

Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, partililer ve vatandaşlar katıldı.