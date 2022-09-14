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Bakan Kurum: "Şehit ve gazi ailelerimiz için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut, engelli için 12 bin 500 konut, emekli ve gençlerimiz için 50’şer bin konut sunuyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı.
Politika 14.09.2022, 13:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı.
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|Takımlar
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|5
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|5
|5
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|5
|4
|15. Altay
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|4
|16. Altınordu
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|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
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|2
|19. Denizlispor
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|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
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|4. Brighton
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|5. M. United
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|18. West Ham United
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
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|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
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|6. Athletic Bilbao
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|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
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|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
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|7
|12. Valencia
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|13. Mallorca
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|5
|14. Almeria
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|17. Real Valladolid
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|18. Getafe
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|19. Elche
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|20. Cadiz
|5
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