Bakan Kurum, şehidin ismi verilen Yunus Mermer Cami’sinin açılışına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılının Ekim ayında Suriye’nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan ve vasiyeti üzerine ismi verilen Şehit Yunus Mermer Cami’sinin açılışına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, şehit ailesi ve Konya için önemli projelerin açılışlarını yaptıklarını söyledi. Yunus Mermer Cami’sinin önemi kendileri açısından farklı olduğunu anlatan Bakan Kurum, “Yunus kardeşimiz Barış Pınarı Harekatında ülkesi için fedakarca mücadele etmiş, şehit olmuş bir kardeşimiz. Ailemizi ziyarete gittiğimizde Yunus kardeşimizin hatıralarını ve ismini yaşatacak bir camiye isminin verilmesi talebini Hüseyin amcamız bize söylemişlerdi. Şehidimizin böyle bir vasiyeti vardı. Biz bugün hemşehrimiz adına verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Allah hepsinden razı olsun. Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize. Hakikaten ailemiz vakur duruşuyla ’benim başka oğlum da olsa hepsi feda olsun’ diyen, ülkesi için milleti bayrağı ezanı için her türlü fedakarlığı yapmış kardeşlerimiz. Biz de bu kardeşlerimizin adını yaşatmak adına böyle bir camiye isimlerinin verilmesini vesile kılan ailemize, emlak konut genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Caminin 3 bin kişi kapasiteli olduğunu belirten Bakan Kurum, “İçinde dersliklerin olduğu, Kur’an kursunun olduğu, burada hem bölgemizde hem mahallemize hizmet edecek yerimiz Konyamıza hayırlı uğurlu olsun. 3 bin cemaat kapasiteli ve her türlü donatısı olan bir yer. inşallah hemşehrilerimizle burada camimizin ulusumuzu yalnız bırakmayacağız diyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.