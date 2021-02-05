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Bakan Kurum: “Seçimler 2023’te olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seçim tarihi 2023’te Haziran diye kendilerini ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir gündem yok" dedi.

Politika 05.02.2021, 19:14
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Bakan Kurum: “Seçimler 2023’te olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seçim tarihi 2023’te Haziran diye kendilerini ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir gündem yok" dedi.

Bakan Kurum, Bilecik ziyaretleri kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Osmanlının kurulduğu bu kutsal topraklarda Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi’nin memleketi Bilecik’te bu eserleri yapmak bizim için bir onurdur. Bu anlayışla çalışmalarımızı yönetiyoruz. Vatan kokan Bilecik’in her noktasında geçmişimizi ecdadımızı net bir şekilde görüyoruz. Bizim üstümüze düşende Bilecik’i ihya etmek adına yapılması gerekenleri sizlerle yapmaktır bu noktada. Zaten Fatih Dönmez bakanımız buralı milletvekilimiz buralı. Bilecik’in sorunlarıyla uğraşıyor. İnşallah siz teşkilatımız ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılama gayreti içerisindeyiz. Biz bugün çok önemli kararlar aldık tarihin bize miras bıraktığı bu kutsal toprakları bizde torunları olarak ihya etmek adına çok önemli projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

"Türkiye’nin varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmekte"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 82 milyon kişiye hizmet ettiklerini anlatan Bakan Kurum, "Onların bir taraftan halinden anlamak, bir taraftan ahvalini bilmek, onlarında gönül rızalarını alarak işler yapmak üzere hep birlikte gece gündüz çalıştık. 19 yıllık bu süreçte gezi eylemlerinden tutunda 15 Temmuz darbe girişimine kadar finansal eylem, finansal darbe girişimine. Bunun gibi birçok badireler atlattık ve şuan hamdolsun yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her noktasına hizmet ediyoruz. Türkiye’nin varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmekte güçlü Türkiye bu noktada belki istenmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ama biz bir olduğumuzda beraber olduğumuzda bizim önümüzde kimse duramaz. Bizde çevre ve şehircilik bakanı olarak Bilecik için yapılması gereken her hizmeti yapmaya çalışıp gayret göstereceğiz" dedi.

"Seçim 2023’ün Haziran ayı"

Bir gazetecinin "Yakında seçim var mı?" sorusu üzerine Bakan Kurum, "Seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seçim tarihi 2023’te haziran diye kendilerini ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir gündem yok. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte buraya 300’ün üzerinde ziyaret yaptık. 81 ilimize defalarca gittik, şehirde vatandaşlarımızın sorunlu problemi neyse ona odaklandık ve işimizle meşgulüz. Vatandaşa hizmetle meşgulüz ve bu hizmetleri yapmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bunu dışında bir amacımız veya farklı bir durum projemiz söz konusu değildir arkadaşlar" dedi.
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