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Bakan Kurum: “Ramazan Selçuklu, Osmanlı payitahtı Konya’da bir başka güzel"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan’ın Selçuklu, Osmanlı payitahtı Konya’da bir başka güzel olduğunu belirterek, "Allah öncelikle bu birlik beraberliğimizi muhafaza eylesin ve burada tüm İslam coğrafyasında kardeşliğin daim kılındığı, barışın daim kılındığı, yetimin, öksüzün hatırlandığı bu bayram günlerinde biz de komşularımıza uğrayalım. Küsleri barıştıralım, dargınları barıştıralım. Kucaklaşalım. Yardıma ihtiyacı varsa kardeşlerimize hep birlikte koşalım istiyoruz” dedi.

Politika 02.05.2022, 10:00
Bakan Kurum: “Ramazan Selçuklu, Osmanlı payitahtı Konya’da bir başka güzel"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan’ın Selçuklu, Osmanlı payitahtı Konya’da bir başka güzel olduğunu belirterek, "Allah öncelikle bu birlik beraberliğimizi muhafaza eylesin ve burada tüm İslam coğrafyasında kardeşliğin daim kılındığı, barışın daim kılındığı, yetimin, öksüzün hatırlandığı bu bayram günlerinde biz de komşularımıza uğrayalım. Küsleri barıştıralım, dargınları barıştıralım. Kucaklaşalım. Yardıma ihtiyacı varsa kardeşlerimize hep birlikte koşalım istiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretler için geldiği Konya’da bayram namazını Hazreti Mevlana Türbesi yanında ve Sultan Selim Camii önündeki Mevlana Meydanı’nda kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Murat Kurum, daha sonra Mevlana Meydanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Kurum, bayramın ülkeye, memlekete, tüm İslam coğrafyasına sağlık, huzur, barış getirmesi temennisinde bulundu. Bayramların bütün vatandaşlarla birlikte öksüzlerin, yetimlerin hatırlandığı, birlik, beraberliğin, kucaklaşmanın en yüksek noktaya taşındığı günler olduğunu ve bu günleri dolu dolu geçireceklerini belirten Kurum, “Bu noktada tabii 2 yıldır Covid salgını sebebiyle bayramlarımızı çok coşkulu yaşayamamıştık. Teravihlerimize gidemedik, musafaha yapamadık, kucaklaşamamıştık. Ama hamdolsun salgın sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl Ramazan ayımızı, bayramımızı büyük bir coşkuyla karşıladık. Hamdolsun oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık, dualarımızı yaptık. Allah tüm tuttuğumuz oruçları kabul etsin, dualarımızı kabul etsin. Rabbim daha güzel bayramlara bizi eriştirmeyi nasip eylesin. Tabii Ramazan, Selçuklu, Osmanlı payitahtı Konya’da bir başka güzel. Bu meydanda birliğin, beraberliğin, bugün coşkuyla bayram namazının kılındığı ve inşallah bu birliğin, beraberliğin daha da artacağı günleri yaşayacağız. Allah öncelikle bu birlik beraberliğimizi muhafaza eylesin ve burada tüm İslam coğrafyasında kardeşliğin daim kılındığı, barışın daim kılındığı, yetimin, öksüzün hatırlandığı bu bayram günlerinde biz de komşularımıza uğrayalım. Küsleri barıştıralım, dargınları barıştıralım. Kucaklaşalım. Yardıma ihtiyacı varsa, kardeşlerimize hep birlikte koşalım istiyoruz” dedi.

“Hep çalıştık, ürettik ve üreten tarafta olduk”

1 ay boyunca Ramazan’da tüm şehirlere gitmenin nasip olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bu noktada bakan arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle yetimlerimizin, öksüzlerimizin yanında olduk. Sokak toplayıcısı kardeşlerimizin yanında olduk. Şehirlerimize gittik. Afetzede vatandaşlarımızla bir arada olduk. Yine onların sorunları, problemleri neyse o problemleri dinlemenin gayreti içerisinde olduk. Hep çalıştık, ürettik ve üreten tarafta olduk. Hamdolsun üç gündür de Konya’mızdayız. Konya’mızda vekillerimizle, teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla birlikte hemşehrilerimizle kucaklaştık. Yapmış olduğumuz işleri gördük, onları istişare ettik. Vatandaşlarımızın sorunu, problemi varsa onları dinledik ama şunu net bir şekilde görüyoruz ki, Konya’mız her geçen gün o muhasır medeniyetler seviyesi dediğimiz seviyeye daha da yaklaşmaktadır. Alaaddin Caddesi etrafında Bedesten’de esnafımızı ziyaret ettik. Onlar da artık salgın sürecinin bitmesiyle birlikte bu bayramdaki alışverişten, ticaretten oldukça memnunlar” şeklinde konuştu.

“Her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Salgının bitmesi, Ukrayna-Rusya krizindeki barışın, huzurun, adaletin sağlanmasıyla da hem bölgede hem de dünyada barışın hakim kılınacağını kaydeden Kurum, “Bu tedarik zincirinde yaşadığımız, yine enflasyon tüm dünyada baş gösterdi. Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadık. Her zaman onların yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep bunları çözmenin, açıkçası bu problemleri aşmanın derdi içerisinde olduk. Yine aynı tarafta olacağız. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız. Kalbine bakacağız. Gönlünü dinleyeceğiz. İnşallah bizim bu noktada tüm ekibimizle birlikte, milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, valimizle, teşkilatımızla birlikte de Konya’mıza, memleketimize hizmet edeceğiz, başımızı öne eğeceğiz. Sadece bayramda değil, aslında her gün göstermemiz gereken o samimiyeti, kardeşliği her zaman göstererek vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle inşallah 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız. Ardından 2024 seçimleriyle birlikte de yine 81 ilimizde ak belediyecilikle, Cumhur İttifakı’yla belediyelerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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