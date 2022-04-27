Bakan Kurum, MHP standını ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta MHP standını ziyaret ederek partililere başarılar diledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas’ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı iftar programının ardından tarihi kent meydanında halka lokma tatlısı ikram etti, İstasyon Caddesi’nde yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum, MHP standını da ziyaret eden bakan buradaki partililere başarılar diledi. Bakan Kurum önce satın aldığı meyveleri ardından satın aldığı dondurmaları çevresindekilere ikram etti.