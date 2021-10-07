Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer aldığı gibi kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi’yle başladığı iddiası gerçek dışıdır, asla doğru değildir” dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından izinsiz atık toplama ve ayırma faaliyetlerine ilişkin rutin denetimler yapıldığını hatırlatarak, “Her şeyden evvel bilinmelidir ki atık toplayıcı kardeşlerimiz Sıfır Atık Hareketi’ne tam destek veren, yeşil ekonomimize en büyük katkıyı sunan emekçi kardeşlerimizdir. Söz konusu denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil, Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen ilgili belediyeden ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ almamış tesislere yöneliktir. TAT Belgesi olsa dahi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almayan, yani kaçak çalışan işletmeleri kapatma sorumluluğu belediyelerimizdedir. Ve belediyelerimiz de yasal firmaları desteklemek, haksız kazanca mani olmak adına bu işletmelerin kapatılması yönünde işlem yapmışlardır” dedi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara değinen Bakan Kurum, ”Kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi’yle başladığı iddiası gerçek dışıdır, asla doğru değildir. Zira Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye’nin en büyük çevre hareketidir. Sıfır Atık, geri dönüşüm demektir, geri kazanım demektir. Bu hareket israfı önlemek, kaynaklarımızı verimli kullanmak demektir. Bugün dünyanın birçok uluslararası kuruluşundan ödül alan Sıfır Atık Hareketi, 2053 net sıfır emisyon hedefimizin, yeşil kalkınma modelinin kıymetli adımıdır” ifadelerini kullandı.