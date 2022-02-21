Bakan Kurum, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası için bulunduğu Konya’da İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’da bulunan Selçuk Kongre Merkezi’nde düzenlenen İklim Şurası’nın ilk gününde İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ilişkileri üzerinde değerlendirilmelerde bulunuldu ve iki ülke ilişkilerinin öneminin altı çizildi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye ile İngiltere’de iklim değişikliğiyle mücadele üzerine yürütülen projelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçtiği bildirilen ikili görüşmede Bakan Kurum, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott’a dost ve stratejik ortak olarak İngiltere ile çok sayıda uluslararası ve bölgesel konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirtti. Bakan Kurum, ülkeler arasında sıklıkla gerçekleştirilen yüksek düzeyli temasları yararlı gördüklerini ve temaslardan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BMİDSÇ İcra Direktörü ile görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDSÇ) İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin, iklim değişikliği ile mücadele bakımından yararlı geçtiği öğrenildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen İklim Şurası, çeşitli paneller, oturumlar ve toplantılar ile 25 Şubat’a kadar devam edecek.