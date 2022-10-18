Bakan Kurum ile Bakan Nebati Şanlıurfa’da

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için uçakla Şanlıurfa’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından GAP Havalimanında karşılandı. Karayoluyla il merkezine geçen bakanlar, valiliği ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan bakanlar, şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasına geçti. Burada Vali Salih Ayhan ile görüşen Bakan Nebati ile Bakan Kurum, aynı yerde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakanların gün içerisinde Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı, Haliliye Millet Bahçesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecekleri belirtildi.