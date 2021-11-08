Bakan Kurum: “Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem için, “Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.