Bakan Kurum: "Gelincik Tepesi’ndeki konutlar kısa sürede teslim edilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya’da bin 500 konutun yapılacağı Gelincik Tepesi’ndeki çalışmaları inceleyerek, örnek daireyi gezdi ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, "Gelincik Tepesi’ndeki konutlar bitme aşamasına geldi. Yıl sonuna kadar tamamlayarak, vatandaşlara teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Malatya’da yapımı devam eden deprem konutlarındaki çalışmaları incelemek için Malatya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte bin 500 konutun yapılacağı Gelincik Tepesi’ndeki toplu konut şantiye sahasında incelemelerde bulundu. 1.2 etap çalışmalarının devam ettiği Gelincik Tepesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Kurum, daha sonra örnek daireyi gezdi. 3.etap konutlarının yapılacağı alanda da incelemede bulunan Bakan Kurum, Gelincik Tepesi’ndeki konutların bitme aşamasına geldiğini ve yıl sonuna kadar tamamlayarak, vatandaşlara teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Gelincik Tepesi’ndeki konutlarımız bitme aşamasına gelmiş”

Gelincik Tepesi’ndeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Battalgazi Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan Gelincik Tepesi’nde, afetten evleri zarar gören vatandaşlarımız için 1500 konut inşası yapıyoruz. Burada yapmış olduğumuz konutlarımız bitme aşamasına gelmiş durumda. Yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla ve otopark alanlarıyla ilçede yaşanabilir, sağlam, güvenli konutlarımızda ki çalışmalarda sona yaklaşılmış durumda. Dairelerimizin mimarisi yatay mimari esaslı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bizde afetzede vatandaşlarımızın bu yapılan güzel konutlarda yaşayacağı günün hayali ve motivasyonuyla işlerimizi yapıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar konutlarımızı tamamlayarak, vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz. Şimdiden bütün konutlarımız Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun diyoruz” dedi.

“Bakanımızla çalışmaları yerinde inceledik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyefendi, Elazığ ve Malatya’daki deprem konutlarının inşasını incelemek üzere ilimize geldi. Pütürge ve Kale’nin ardından ilçemiz sınırlarında bulunan Gelincik Tepesi’ndeki çalışmaları yerince inceledik. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.