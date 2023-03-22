Bakan Kurum, Gaziantep’te incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Nurdağı’nda TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep Nurdağı’nda TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum’a Nurdağlılar, “Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa. Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz. Önce Allah’a, sonra size” diye seslendi.