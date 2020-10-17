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Bakan Kurum, Erzincan’da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE ERZİNCAN’A GELDİ. BAKAN KURUM İLK OLARAK TERZİBABA TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Politika 17.10.2020, 12:28
Bakan Kurum, Erzincan’da Terzibaba Türbesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a geldi. Bakan Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret etti.

Erzincan Havalimanında karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret ederek dua etti. Bakan Kurum daha sonra Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü’nde il değerlendirme toplantısına katılacak.

Toplantının ardından Erzincan Valiliğini ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından vatandaşları selamlayarak Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde yemek programına katılacak. Kızılay ve Hocabey kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzincan programını AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, Erzincan Belediye Başkanlığı ziyareti ve Vasgirt Deresi Rekreasyon alanı incelemesiyle tamamlayacak.

Bakan Kurum, akşam saatlerinde Erzincan’dan ayrılacak.

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