Bakan Kurum: "Enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın dizinin dibinde olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Bakan Kurum, “85 milyon birlik beraberlik içinde bütünlüğümüzü koruyacağız. Hep birlikte bu afetin üzerinden geleceğiz” dedi. Depremzede bir vatandaş ise, “Biz sizden de, her şeyden de memnunuz. Yapacağınızdan da eminiz. Güçlü devletimiz Antep’i de, Maraş’ı da ortada bırakmaz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziantep merkez ve ilçelerinde depremden zarar gören vatandaşları ve kurulan çadır kentleri ziyaret etti. İslahiye’de depremzedelerle bir araya gelen Bakan Kurum, “Biz sizden de, yapılan hizmetlerden de memnunuz. Bu güçlü devlet, milletiyle omuz omuza verir İslahiye, Nurdağı, Maraş’ı ortada bırakmaz. Zihniyeti kötü olan insanlar, art niyetli insanlar bu devleti karalıyorlar” diyen vatandaşa şunları söyledi:

“Şimdi onlara girmeye gerek yok. 85 milyon birlik beraberlik içinde bütünlüğümüzü koruyacağız. Hep birlikte bu afetin üzerinden geleceğiz. Burada enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın yanında, dizinin dibinde olacağız. Onlarla birlikte acılarını paylaşacağız. İnşallah her şeyin üstesinden geleceğiz.”