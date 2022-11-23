Bakan Kurum: “(Düzce depremi) Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere 37 hasar tespit ekibi, 1 mobil laboratuvar aracı ve 5 koordinasyon ile izleme aracı sevk edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Çevre illerden bakanlığın tüm ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini kaydeden Kurum, “37 hasar tespit ekibimiz, 1 mobil laboratuvar aracı, 5 koordinasyon ve izleme aracımızla Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız” dedi.