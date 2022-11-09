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Bakan Kurum: "(Deprem sonrası) Elazığ ve Malatya’mızda konutlarımızın 26 bin 711’ini bitirdik ve kardeşlerimize teslim ettik. Kalan 6 bin 101 evimizin inşasını da en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.”
Bakan Kurum: "(Deprem sonrası) Elazığ ve Malatya’mızda konutlarımızın 26 bin 711’ini bitirdik ve kardeşlerimize teslim ettik. Kalan 6 bin 101 evimizin inşasını da en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.”
Politika 09.11.2022, 10:52
Bakan Kurum: "(Deprem sonrası) Elazığ ve Malatya’mızda konutlarımızın 26 bin 711’ini bitirdik ve kardeşlerimize teslim ettik. Kalan 6 bin 101 evimizin inşasını da en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.”