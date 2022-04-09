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Bakan Kurum: “Deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Bakan Kurum, "2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak" dedi.

Politika 09.04.2022, 21:16 10.04.2022, 08:10
Bakan Kurum: “Deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan ayının 8’inci gününde Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde tamamlanan 1. Etap ve Sarıgöl 12B kentsel dönüşüm projelerinde oturan hak sahipleriyle iftarda bir araya geldi. İftar programına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programından önce Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından ezan eşliğinde vatandaşlar oruçlarını açtı.

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“Malatya Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık.”

İftar programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bakın daha birkaç saat önce, biz buraya gelirken Malatya Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Hemen il müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. En büyük tesellimiz şu an için herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmamasıdır. Ben aziz milletimize, Malatya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. İşte bu depremlerde acıların yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında başlattığı ve Türkiye’nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yani 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. Allah‘ın izniyle bunu sizlerle, hep birlikte başaracağız. İstanbul’umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Bundan tam 2 yıl önce Gaziosmanpaşa’mıza bir söz vermiştik. “Gaziosmanpaşa ve komşu ilçelerinde iki yeni ağ oluşturacağız. Bunların biri dönüşüm diğeri ise yeşil ağ.” demiştik. Biliyorsunuz. Gaziosmanpaşa’mız 1950’li yıllarda sadece boş ve taşlı bir araziydi. Bu nedenle Taşlıtarla olarak anılırdı. Yıllar geçtikçe Gaziosmanpaşa; köyden kente göçün merkez şehirlerinden biri oldu. Yapılaşma arttı. Bu da sağlıksız yapı stoğunu artırdı" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Gaziosmanpaşa’da yaptığımız yeni dönüşüm projelerimizi; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan’daki çalışmalarımızla birleştirerek, İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı ördük. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da Yıldıztabya’dan Bağlarbaşı’na, Sarıgöl’den Yenimahalle’ye ve Pazariçi’ne kadar toplam 6 proje alanında ilk bin konutumuzu 2021 yılında sizlere teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde tamamlayacak, 2023 yılına kadar 6.500 yeni ev ve işyerimizi sizlere teslim edeceğiz. Ben hem konutlarını alan kardeşlerime sağlık, mutluluk diliyorum hem de yeni evlerini sabırsızlıkla bekleyen kardeşlerimize şimdiden yuvaları hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“2024 yılına kadar 10 bin 761 konutu buluşturmuş olacağız”

İftar programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Aslında konutlarımız yapıldığından beri hep buraya gelmek sizlere eşlik etmek istiyordum. Bu dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul Vadi evleri 1. Kısmı bu projeler 2’inci, 3’üncü gibi kısım olarak yeni isimle Gaziosmanpaşa bu vadisini İstanbul Vadi evleri olarak inşa etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sadece bugüne kadar 5 bin 502 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bu çalışmalar devam edecektir. 2024 yılına kadar 10 bin 761 konutu buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

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