Bakan Kurum: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuna açıklayacağı yeni sosyal konut hamlesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan, tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak’ sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı” dedi.

Yarım asra varan inşa, imar ve ihya tecrübesiyle TOKİ’nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu hatırlatan Bakan Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00’te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım.”