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Bakan Kurum: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşanan afetlerde milletin yanında olduklarını ve yaraları sarmak için zamanla yarıştıklarını belirterek, "Elâzığ ve Malatya’da, Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık. İki şehrimizde toplam 36 bin konut, 25 okul, 18 cami, 1.150 ahırın yapımını büyük oranda tamamladık. Malatya’da inşa ettiğimiz 7 bin 7 konutumuzun hamdolsun şu ana kadar 4 bin 387’sini teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda inşallah sizlere teslim edeceğiz" dedi.

Politika 22.04.2022, 20:55
Bakan Kurum: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşanan afetlerde milletin yanında olduklarını ve yaraları sarmak için zamanla yarıştıklarını belirterek, "Elâzığ ve Malatya’da, Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık. İki şehrimizde toplam 36 bin konut, 25 okul, 18 cami, 1.150 ahırın yapımını büyük oranda tamamladık. Malatya’da inşa ettiğimiz 7 bin 7 konutumuzun hamdolsun şu ana kadar 4 bin 387’sini teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda inşallah sizlere teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Doğanyol ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarda incelemede bulundu. İncelemenin ardından Doğanyol meydanında gerçekleştirilen Halk İftarı Programı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, ülkede nerede bir afet yaşanırsa aynı şuurla koştuklarını belirterek, “Bu şehir, bu köyler 85 milyonu yasa boğan bir afet bir yaşadı. O kara günde devlet-millet el eleydik. Van’a, İzmir’e, Giresun’a, Kastamonu’ya nasıl koştuysak, Elazığ’a, Malatya’mıza da aynı şuurla koştuk” diye konuştu.

“Yaraları sarmak, acıları dindirmek için tüm ekibimizle zamanla yarışırcasına çalıştık”

Yaşanan afetlerde milletin yanında olduklarını ve yaraları sarmak için zamanla yarıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Doğanyol bu şehir, bu köyler 85 milyonu yasa boğan bir afet bir yaşadı. O kara günde devlet-millet el eleydik. Van’a, İzmir’e, Giresun’a, Kastamonu’ya nasıl koştuysak, Elazığ’a, Malatya’mıza da aynı şuurla koştuk. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu, ocaklarımıza ateş düştü. Üzüldük ama asla yeise kapılmadık; içimiz yandı ama karamsarlığa, umutsuzluğa düşmedik. Yaraları sarmak, acıları dindirmek için; tüm ekibimizle; kar demedik, kış demedik, salgın demedik; zamanla yarışırcasına çalıştık, gayret ettik. Malatya’nın yanında olduk; Doğanyol’un yanında olduk. Tek isteğimiz, tek arzumuz vardı. Bir an önce; şu Doğanyol’un çocukları depremi unutsunlar istedik. Güzel anılar biriktirsinler, mutlu hayaller kurabilsinler istedik. Yıkılan yuvaların yerine, hamdolsun daha güzellerini yaptık. Hiçbir kardeşimizi evsiz, yuvasız bırakmayacağız dedik; bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Elazığ ve Malatya depreminde söz vermiş oldukları gibi hızlı bir şekilde dönüşümü başlattıklarını ifade eden Kurum, “Söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde; Elâzığ ve Malatya’da, Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık. İki şehrimizde toplam 36 bin konut, 25 okul, 18 cami, 1.150 ahırın yapımını büyük oranda tamamladık. Malatya’da inşa ettiğimiz 7.007 konutumuzun hamdolsun şu ana kadar 4.387’sini teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda inşallah sizlere teslim edeceğiz. Teslim ettiğimiz yeni yuvalarımız Doğanyol için, minik yavrularımız için umut olsun, ümit olsun diyorum. İnşasına hızla devam ettiğimiz evlerimiz, şimdiden hepiniz için hayırlı olsun, işyerlerimiz bereketli olsun diyorum” diye konuştu.

“Bakanlık olarak son 4 yılda Malatya’ya 5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik”

Bugüne kadar Malatya’ya çevre ve şehircilik alanında 12 milyar liralık yatırımlar kazandırdıklarına da değinin Kurum, “Bizler TOKİ’mizle, buradaki işçi kardeşlerimizle, tüm ekip ve çalışma arkadaşlarımızla Malatya’mıza, Malatyalılara hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bakanlık olarak şehrimizde deprem dönüşümü dışında birçok alanda eserler kazandırıyoruz. Bugüne kadar Malatya’mıza sadece çevre ve şehircilik alanında; 12 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdık. Bakanlık olarak; sadece son 4 yılda Malatya’ya 5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Malatya’mızda bir taraftan TOKİ’mizle sosyal konut projemiz kapsamında, yeni binlerce sosyal konut inşa ederken, diğer yandan şehrimizde yeşil alan miktarını büyük oranda artırıyoruz. Malatya’mıza 4 millet bahçesi armağan etmiştik; bugün Malatya 100. Yıl Parkı Millet Bahçemizin ilk fidanlarını hep birlikte, Malatya’nın toprağıyla buluşturduk, 3 millet bahçemizi daha yapıyoruz. İller Bankamızla, şehrin her yerinde yaklaşık 3 milyar lira yatırım tutarıyla tam 170 projeyi tamamladık, harıl harıl çalışıyoruz. Tüm ekibimizle birlikte; Malatya’mızın her yerinde yatırımlarımızı daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Ülkenin nice hedeflerini ve hayallerini yerine getireceklerini dile getiren Kurum, “Biz bu milletin çocukları olarak; Allah’ın izni, milletimizin desteği, dava arkadaşlarımızın azmiyle inşallah bu milletin daha nice hayallerini, ülkemizin nice hedeflerini yine harfiyen yerine getireceğiz. 6+1, 7 değil, 77 parti de bir araya gelseler, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaklar, Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler. Bundan hiç şüphe duymadık, bir an bile tereddüt etmedik, etmiyoruz, milletimizle birlikte etmeyeceğiz. Ben bu duygularla; hep birlikte, bayrama huzurla erişmeyi Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, tarafından Bakan Kurum’a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

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