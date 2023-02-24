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FSB Başkanı Bortnikov: "Yeni START anlaşmasının askıya alınmasını Putin’in açıklamalarından öğrendim"
Bakan Kurum: "Bugüne kadar 1 milyon 316 bin binamızın incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya nezdinde baktığımızda yüzde 80 seviyesine gelmiştir"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İtfaiye Daire Başkanlığı Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Politika 24.02.2023, 13:19
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İtfaiye Daire Başkanlığı Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.