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Bakan Kurum: “Bugün Türkiye, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yürümektedir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün Türkiye, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yürümektedir” dedi.

Politika 16.04.2022, 22:06
Bakan Kurum: “Bugün Türkiye, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yürümektedir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün Türkiye, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yürümektedir” dedi.

Ak Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı tarafından Atatürk Sahil Parkı’nda iftar programı gerçekleştirildi. İftar programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan katıldı. İftar sonrası konuşmasını gerçekleştiren Bakan Kurum, “Ankaralı dedelerimiz, ’Ramazan’ın ruhu, sofrada misafir’ demişler; ’Ekmeği bölüş, kaderi paylaş.’ demişler. Hakikaten bugün Gölbaşı’nda Ramazan’ın ruhunu hissediyoruz. Muhabbetle dolup taşan bir atmosferin içindeyiz. İncelik gösterdiniz, bizleri davet ettiniz, misafir ettiniz, Allah hepinizden razı olsun. Şimdi oluşturduğunuz şu muhteşem manzaraya bakınca kendime şu soruyu bir kez daha sordum. ‘Bizi böyle bir kılan tılsım nedir? Bizi kardeş yapan dava nedir’ Elbette, bu davanın adı büyük ve güçlü Türkiye davasıdır! Bu dava; Hakkâri’deki yavrumuzun kalem tutma davasıdır. Bu dava, Edirne’deki gencimizin savunma sanayinde destan yazma davasıdır. Bu dava yeryüzündeki tüm mazlumların sesi olma, sözü olma davasıdır. Bu dava, Gazi Başkentimiz Ankara’nın ekseninde 81 şehrimizi; ticarette, eğitimde, sanatta, bilimde, yeşilde, mavide ve şehircilikte en ileriye taşıma davasıdır” şeklinde konuştu.

“Biz doğduk doğalı bu dünyaya, Ankara penceresinden, Ankara cephesinden bakıyoruz”

Ankara’nın Milli Mücadele’nin karargâhı olduğunu vurgulayan Kurum, “Ankara, bağımsızlığımızın tacıdır. İstikbalimizin ufuk çizgisidir. Şairler, ’Dünya, baktığın pencereden ibarettir’ derler. Biz doğduk doğalı bu dünyaya, Ankara penceresinden, Ankara cephesinden bakıyoruz. Çünkü Ankara penceresinin bir pervazını Mevlana tutarken, diğer pervazını Hacı Bayram Veli tutmaktadır. Tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı’mızda ifade bulduğu gibi; bir yüzümüz doğuya, bir yüzümüz batıya bakmaktadır. Bir ayağımız Ankara’da sabitkadem, diğer ayağımız dünyayı dolaşmaktadır. Bu sebeplerden Ankara’mız; başkentlerden bir başkent değildir. Hem doğunun, hem batının merkezidir, eksenidir, belirleyici şehridir. Ankara kimseden istikamet almaz; tam aksine başkentimiz, her yere, herkese istikamet çizen bir başkenttir” dedi.

“Ankara’da kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz”

6 milyon Ankaralıya yeşil yaşam alanları sunduklarını dile getiren Kurum, “Bakanlık olarak, bu kutlu şehri güzelleştirmek, güçlendirmek, dünyanın gözbebeği kılmak için, tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başkent Millet Bahçesi’nden Mamak’a, Gölbaşı’ndan Ayaş’a kadar her ilçemizde; millet bahçeleri yaparak 6 milyon Ankaralıya yeşil yaşam alanları sunuyoruz. Yaz kış AVM’lere mecbur kalan Ankara’nın çocuklarına yeşil alternatifler, yeşil mekânlar hazırlıyoruz. Ankara’da kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan’da ve daha birçok noktada harıl harıl dönüşümlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan Kızılay Saraçoğlu’nda muhteşem bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Diğer yandan Altındağ’da tarihi kent merkezi ihya projemizi sürdürüyoruz. Bugün Ankara’nın neresine giderseniz gidin; her yerde Ankara vizyonuna yaraşır bir projemizi görürsünüz” diye konuştu.

“Bugün Türkiye, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yürümektedir”

Cumhur İttifakı’nın FETÖ’cülerin 15 Temmuz’daki kalkışmasına karşı kurulan bir millet cephesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün Türkiye, daha önceleri kendine biçilen rolü reddetmiş, oyun kurucu bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, engelleri bir bir aşmıştır. 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yürümektedir. Bu yürüyüş şu anda, Cumhur İttifakı’nın şahsında bizzat bütün milletimize aittir. Cumhur İttifakı; küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır. Bir şair şöyle söyler: ‘Sevgi büyük bir güçtür ancak karşılıksız sevgi en büyük güçtür.’ İşte buradaki kıymetli kardeşlerimizin her biri; ülkesini, milletini, devletini karşılıksız sevmektedir! Bu salondaki irade; attığı her adımda Türkiye’yi düşünmektedir, büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle yaşamaktadır! Biz bir ve bütün oldukça, et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye’nin önünde kimse duramaz. 2023 ve 2024 seçimlerinde yeni zaferleri, yeni destanları hep birlikte yazacağız” ifadelerini kullandı.

İftar programı öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise, “Akşam-ı şerifleriniz hayırlı olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları da kabul eylesin. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

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