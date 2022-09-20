Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya gelerek yapılacak iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunup niyet mektubu imzaladı. İkili ayrıca 3 Ekim’de Balıkesir’de yapılacak “Dünya Habitat Günü” etkinliklerini de ele aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu ABD’nin New York kentinde ikili temaslar gerçekleştiriliyor. Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya geldi. Kurum ve BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile yapılacak iş birliği alanlarında konuşarak niyet mektubu imzaladı. İkili ayrıca 3 Ekim’de Balıkesir’de yapılacak “Dünya Habitat Günü” etkinliklerini de ele alarak değerlendirdi. Kurum yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri sırasında BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile iş birliği alanlarında yapacaklarımızı konuştuk, niyet mektubu imzaladık. 3 Ekim’de Balıkesir’de yapılacak Dünya Habitat Günü etkinliklerini ele aldık" dedi.