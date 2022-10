Bakan Kurum: “Bizim seçimlerle ilgili hiçbir kaygımız olmadı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programları çerçevesinde Sivas’ta katıldığı bir dizi programların ardından Sivas’ın Koyulhisar ilçesine geçerek Aydınlar köyünde TOKİ tarafından inşa edilen Örnek Tarım köy projesinin açılış törenine katıldı.

Kurum burada yaptığı konuşmada, hiçbir seçim kaygıları olmadığını ifade ederek, “Diyorlar ki bize ‘önümüzde seçim var, seçimle ilgili bir kaygınız var mı?’ Bizim seçimlerle ilgili hiçbir kaygımız olmadı. Allah’ın izni ile bundan sonrada olmayacak. Ama kıymetli kardeşlerim şu kaygımız var. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için daha iyi bir gelecek sunma kaygımız var. Bunun için mücadele ediyoruz. 12 yıl geçmiş aradan, projemiz bitmiş, vatandaşımız huzur ve mutluluk içerisinde Tarım Köy konutlarımızda oturuyorlar. Buraya sizlerin duasını almak için geldik. Bizim için en büyük mutluluk bu. Nerede bir afet olsa biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2 saat içerisinde afet bölgesinde oluyoruz. Vatandaşımızın tüm sıkıntılarında onlarla omuz omuza, gönül gönüle bütün eksiklerini gideriyor, bir taraftan da yeni yaşam alanlarının resmini çiziyor ve o resmi de hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yüz yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık”

Bakan Kurum konuşmasında 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bize muhalefet diyor ki ‘ne bu aceleniz, yangın oluyor 3 gün sonra konutları gösteriyorsunuz’ 15 gün sonra ilk konutları teslim ediyorsunuz. Nedir bu acele’ Bizim acelemiz milletimizi açta açıkta bırakmamaktır. Bizim acelemiz Türkiye’mizi milletimizi muasır medeniyeler seviyesine çıkarak güçlü Türkiye yapmaktır. Bizim acelemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına ülkemizi sokmaktır. Gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı ve bu manada da hemen hemen her alanda kendine yeten savunma sanayinde; tarımında, turizmimde, enerjisinde kendine yeten bir ülke yapma anlayışıyla çalışmaktır. Bizim hayallerimiz var. Hayali olmayan işte bu projeleri de gerçekleştiremez. Bizim dertlerimiz var. Dertliyiz bu ülkeyi inşallah hep birlikte burada Aydınlar köyünün sakinleriyle Koyulhisar’ımızda Suşehri’mizde Sivas’ın 16 ilçesiyle merkeziyle inşallah geleceğe taşımaktır. 2023 yılında da Cumhur ittifakını Cumhurbaşkanı’mızı yeniden seçerek inşallah yeni yüzyılın Türkiye’sine başlamaktır. Sizler her zaman bizlere destek oldunuz. Her zaman arkamızda oldunuz. Darbe demediniz gezi eylemleri demediniz hep Cumhurbaşkanımızı desteklediniz. Desteklemeye devam ediyorsunuz. Her şeyi yaptık mı yapamadık. Ama emin olun yüzyılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık. Yapmaya devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Eser yapmaya Eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Varsın muhalefet her türlü eleştiriyi yapsın varsın muhalefet her türlü iftiraları, yalanları söylemeye devam etsin biz milletimize hizmet yolunda aşkla şevkle azimle kararlılıkla devam edeceğiz.”

Konuşmanın ardından örnek tarım köyü dualarla açıldı. Açılışın ardından bakan Kurum ve beraberindekiler proje alanına fidan dikti.