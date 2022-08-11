Bakan Kurum: “Batı Karadeniz’de bin 196 konut ve köy evlerinin inşasında son aşamaya geldik"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 11 Ağustos’ta Batı Karadeniz’i etkisi altına alan sel felaketinin yıldönümünde yayınladığı mesajında; Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tarihte görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığını söyleyen Bakan Kurum, mesajında şunları ifade etti:

"82 canımızı toprağa verdik. Üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acı, yüreklerimizde hala ilk günkü gibi taze. Sel felaketi nedeniyle vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ülkemizde sıklığı ve şiddeti artan tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu’daki sel felaketinin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz bir oldu, beraber oldu. İlk andan itibaren milletimiz için seferber olduk. Kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Afetzede vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı yaptık. Arama kurtarma, yardım, hasar tespit ve proje çalışmalarımızı olabilecek en hızlı sürede tamamladık.’’

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz”