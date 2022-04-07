banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi
Bakan Bozdağ: “Yargı bağımsız ve tarafsızdır”
Bakan Bozdağ: “Yargı bağımsız ve tarafsızdır”
Efsane Transit elektriklendi
Efsane Transit elektriklendi

Bakan Kurum: “Atık toplayıcılar için gerekli düzenlemeleri uygulamaya geçiriyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, çok yakında da uygulamaya geçiyoruz” dedi.

Politika 07.04.2022, 21:48
Bakan Kurum: “Atık toplayıcılar için gerekli düzenlemeleri uygulamaya geçiriyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, çok yakında da uygulamaya geçiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk-İş Konfederasyonu tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde sokak atık toplayıcıları ile bir araya geldi. Programda konuşan Kurum, Bakanlık olarak sokak atık toplayıcılarının daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti. Bugün yeryüzündeki en büyük afetin, insanlığın en büyük ayıbının israf olduğunu belirten Bakan Kurum, kendilerinin tabiata zarar vermenin kınandığı bir medeniyetin evlatları olduğunu söyleyerek, “Beş yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki; 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı arı gibi işledik, ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. İnşallah yine hep birlikte, el ele yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı yılsonunda yüzde 30’a, 2023 yılında yüzde 35’e çıkaracağız. 2035 yılına geldiğimizde ise geri kazanımda yüzde 60 oranıyla sıralamada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Bunu Ankara’nın çekçekçileriyle, Türkiye’nin çevre emekçileriyle birlikte başaracağız. Sizlerle, siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var”

Sıfır Atık Hareketi’nin hem kısa zamandaki başarısı hem de koyduğu hedeflerle BM tarafından sürekli ödüllendirilen küresel bir çevre hareketine dönüştüğünün altını çizen Bakan Kurum, bu başarının önce Emine Erdoğan’ın, sonra da atık toplayıcılarının olduğunu söyledi. Sokak atık toplayıcılarının attığı her adım, döktüğü her damla terin Türkiye’ye daha temiz bir çevre, daha korunmuş bir doğa ve gelecek olarak geri döndüğünü vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Fakat ne yazık ki milletimizle omuz omuza verdiğimiz her projede olduğu gibi yalanlarla, iftiralarla bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var. Şunu bir kez daha kendilerine duyurmak istiyorum: Biz sizin kim olduğunuzu ve hangi amaçları güttüğünüzü çok iyi biliyoruz. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmaya, algı yapmaya kalkmasın! Biz kardeşlerimizin emeğini, sizlerin alın terini kimsenin kirli ideolojilerine alet ettirmeyiz. Buna müsaade etmeyiz.”

“Atık toplayıcıları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, çok yakında uygulamaya geçiriyoruz”

“Hem Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz; emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir” diyen Bakan Kurum, Bakanlık olarak sokak atık toplayıcıları için düzenleme yapıldığını ve çok yakında uygulamaya konulacağını söyledi. Kurum şunları kaydetti:

“Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için, bakın altını çiziyorum sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz.”

İftar programına Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman ile sokak atık toplayıcıları katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
12°
parçalı bulutlu