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Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu!

Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğu - batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz” dedi.

Politika 27.05.2022, 12:21 27.05.2022, 12:43
Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu!

Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğu - batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz” dedi.

#bakan kurum
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