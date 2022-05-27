Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu!

Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğu - batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz” dedi.