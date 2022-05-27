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Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi) "Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz"
Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz” dedi.
Politika 27.05.2022, 12:57
Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz” dedi.