Bakan Kurum: “Arnavutluklu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferberlik ruhu ile hareket ettik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk’ta inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Arnavutluklu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferberlik ruhu ile hareket ettik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ömer Bulut başkanlığındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat’a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019’da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı. Deprem konutları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Kurum, Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin geçmişten gelen büyük bir gönül bağı ve kardeşlik üzerine kurulu olduğunu, ortak tarihin her iki ülke halkını birbirine her gün daha da yakınlaştırdığını söyledi.

“İnşa çalışmalarımıza hızla başladık”

Osmanlı’da ilk Türkçe sözlüğü yazan Şemsettin Sami ile İstiklal Marşı’nı kaleme alan millî şair Mehmet Akif Ersoy’un, iki ülkenin konuştuğu ortak gönül dilinin mimarlarından olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşte bu köklü bağlardan dolayı iyi günlerimizde sevinci, kötü günlerimizde kederi paylaştık. Bu anlayışla 2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaşanan depremin hemen ardından Türkiye olarak Arnavutluklu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferberlik ruhu ile hareket ettik. Tıpkı ülkemizde; Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremlerde olduğu gibi; Giresun ve Ordu’da yaşanan sellerde; Antalya ve Muğla’daki yangınlarda nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, Arnavutluk için de, Laç şehrimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla AFAD’ımız, Kızılay’ımız TOKİ’miz, hasar tespit çalışmalarını yapacak Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz Arnavutluk’a hareket ettiler. Hızlı bir şekilde inşa çalışmalarımıza başladık, bugün de konutlarımızı, ticari alanlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.”

“Yeni konutları bölgenin tarihî ve kültürel dokusuna uygun mimariyle hazırladık”

Bakan Kurum, “Yeni yuvalarımızı, kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, özgün bir mimariyle hazırladık. Yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, sosyal alanlarımızın depremzede kardeşlerimize yepyeni bir hayat sunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Arnavutluk’tan doğan akarsuların Tuna’ya; oradan da Karadeniz’e ulaştığı gibi; Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ufukla yeni gönül bağları, kardeşlik köprüleri inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her anlamda Arnavutluk’un yanında olacağız.”