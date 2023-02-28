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Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."

Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."

Politika 28.02.2023, 15:22
Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."

Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."

- "Hatay’da 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık"

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