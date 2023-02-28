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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekibi ile görüştü
Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."
Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."
Politika 28.02.2023, 15:22
Bakan Kurum: "Amanos Dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız."
- "Hatay’da 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık"