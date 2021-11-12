Bakan Kurum: “Ağrı’yı bölgesinde lider şehir yapmak için çalışıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemede bulunmak için geldiği Ağrı’da Hürriyet Mahalle Konağı ve Anaokulu Temel Atma Törenine katıldı.

Bir dizi incelemede bulunmak için Ağrı’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi arasındaki Kardeş Belediyeler projesi kapsamında Hürriyet Mahallesi’nde yapılacak Mahalle Konağı ve Anaokulunun Temel Atma Törenini gerçekleştirdi. Temeli atılan Mahalle Konağı ve Anaokulu tamamlandığı zaman içerisinde taziye evi, okuma salonu, kütüphane, muhtarlık, mescit ve çok amaçlı salon ile mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı’yı bölgesindeki lider şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyleyerek, “Seyyid Abdurrahim Arvasi’nin, Ahmed-i Hani’nin şehrinde, Anadolu’nun Asya’ya açılan kapısında Ağrı’mızdayız. Ağrılı kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için Hürriyet Mahallesi Konağı’mızın ve yine burada yapılacak olan anaokulu ve kreşimizin ve Ağrılı kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için belediyemizin hizmet araçlarının teslim törenini yapacağız. İçerisinde taziye evinin, muhtarlığın, kreşin, kütüphanesinin, çok amaçlı salonunun ve mescidinin bulunduğu bu kıymetli ve güzel eserimiz şehrimizin kalbinde şehre değer katacak. Ağrı bizim için çok kıymetli ve önemli bir ilimiz. Bu kapsamda da Ağrı’yı bölgesinde lider şehir yapmak amacıyla bizde çalışmalarımızı hep birlikte yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, Bakan Kurum’a yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, “Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ağrı’ya çok büyük yatırımları oldu. Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediye Başkanıma ve dışarıdan gelen herkese Ağrılılar adına çok teşekkür ederim” dedi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ağrı ile özünde eskiye dayanan ama resmi olarak yeni kardeş olduklarını belirterek, “Ağrılı hemşehrilerimiz Bursa’da ziyadesiyle var. Gönülleri ve duaları Ağrı’dayken bir taraftan da Bursa’nın sosyal hayatına büyük destek ve katkı veriyorlar. Aslında bizim özde çok eski ama resmi olarak yeni başlayan bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşlik kapsamında değerli arkadaşım ve dostum Savcı Sayan ile dönem dönem neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Araç takviyelerimiz oldu bunun yanında özellikle Mahalle Konağımız ve anaokulu ile alakalı çalışmamızın startını bugün vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Mahalle Konağı temel atma töreninin ardından kesilen kurdele ile de Ağrı Belediyesine ait çevreye duyarlı 10 adet halk otobüsü hizmete sunuldu.