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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"
Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"
Politika 02.03.2023, 15:15
Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"
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