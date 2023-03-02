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Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"

Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"

Politika 02.03.2023, 15:15
Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"

Bakan Kurum: "Adıyaman’da 3 bin konteynerin 15 gün içinde etaplar halinde teslim edilecek"

- "Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini 11 ilimizde ilçelerimizde eş zamanlı yürütüyoruz"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Adıyaman’da açıklamalarda bulundu

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