Bakan Kurum: "84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana’mızda 148 binada bin 602 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte geldiği Adana’da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Adana 112 Acil Merkezinde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 12. gününe girdiklerini, devletin afetin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduğunu vurguladı. Tam seferberlik ruhuyla, teyakkuz haliyle bütün imkanların seferber edildiğini kaydeden Bakan Kurum, "Her bir Bakanımız, bir şehrin koordinasyonunu üstlendi. Biz de afetin ilk anından itibaren Gaziantep’teydik. Gaziantep’teki arama kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra diğer şehirlerimizi ziyaret ederek afetten zarar görmüş bölgeleri incelemeye başladık. Bu anlamda dün Malatya’daydık. Ondan önceki günlerde de Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta, Hatay’daydık. Gittiğimiz her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını inceledik hem de yeni konut alanlarının inşa edileceği yerleri tespit ettik. Şimdi de Adana’dayız, buradan da Osmaniye’ye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Adana’da yeni yerleşim yeri olarak Şambayadı Mahallesini belirledik"

Bir taraftan geçici barınma alanlarını inşa ettiklerini diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını 7 bin 328 personel ile 11 ilde sürdürdüklerini dile getiren Kurum, "Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana’mızda 148 binada bin 602 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana’da yeni yerleşim yeri olarak Şambayadı Mahallesini belirledik" şeklinde konuştu.

"Yeni yaşam alanlarını 1 sene içimde teslim edeceğiz"

TOKİ ile 1 milyon 180 bin konut yaparak, 20 yılda 3.3 milyon konutu dönüştürüp güvenli hale getirdiklerini dile getiren Kurum şunları söyledi: "Tüm bu çalışmalarla bugüne kadar, 24 milyon insanımızı eski yapılardan kurtardık. Özel sektörümüzün yaptığı yüzbinlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle bu süreci kararlılıkla yürüttük. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı anlayış ve yüksek hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asrın felaketinden sonra 11 ilimizde eş zamanlı olarak cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutunu başlatıyoruz. İnşallah Mart ayında 30 bin konutun dönüşümünün temellerini atarak inşa, imar ve yeniden ihya sürecimizi başlatacağız. Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirleri hep birlikte kuracağız. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle ve okullarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını 1 sene içinde teslim edeceğiz."

"2.8 miyar lira mazot ve gübre desteğinin bu ay sonuna kadar ödenecek"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise 2.8 miyar lira mazot ve gübre desteğinin bu ay sonuna kadar ödeneceğini aktararak, "ÇKS kayıt sistemleri bu ay bitiyordu 8 Mayıs’a kadar uzatıldı. Yıl boyunca 530 milyon lira olan hayvancılık desteği devam edecek. 1.5 milyar liralık yem desteği verilecek. Deprem nedeniyle bazı başvurular uzatıldı. Pamukta fark ödemesi yüzde 45,5 arttı. Ayçiçekte fark ödemesi yüzde 40 artırıldı" dedi.