banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kredi ile coin almak yasak!
Kredi ile coin almak yasak!
2022'DE ASGARİ ÜCRET 4100 LİRA
2022'DE ASGARİ ÜCRET 4100 LİRA
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!

Bakan Kurum: “3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek?”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek?” dedi.

Politika 30.11.2021, 21:23
Bakan Kurum: “3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek?”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek?” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Kesekçi, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Talip Tığlı’ya rahmet dileyen Bakan Kurum, “Sizler daha 20’li yaşlarınızda Sultan Fatih gibi, ürettiğiniz yerli ve milli teknolojilerle, savunma ekipmanlarıyla, İHA’larla, SİHA’larla dosta güven, düşmana korku saldınız. Sınırlarımızda kartallar gibi, Türkiye düşmanlarının tepesine bindiniz” dedi.

“Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi tam 7.4 büyüdü”

“Ülke olarak; ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık” diyen Bakan Kurum, “Düşünün ki küresel ölçekte, enflasyon oranları 4 kat 5 kat artmış, hemen hemen bütün dünya ülkelerinde ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkeler de buna dahil. Büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya. Ülkemizde ise gerek bütçe dengemiz gerek büyüme oranlarımız çok iyi seviyelerde. İşte bugün açıklandı; üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi tam 7.4 büyüdü. Yine her geçen ay bir ihracat rekoru daha kırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Salgına rağmen kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız etkilenmiyor”

Genç istihdam projeleriyle yeni iş, yeni istihdam alanları oluşturulduğunun altını çizen Bakan Kurum şunları söyledi:

“Salgına rağmen kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız etkilenmiyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zincirinde bir sorun var. Zincir sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, vatandaşımıza, esnafımıza yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz.”

“O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir”

Pandemi sürecinin bitişiyle dünyanın eski haline döneceğini bildiren Bakan Kurum, “Türkiye bugün, büyük bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Şimdi birileri kalkmış; haydi seçime, haydi er meydanına falan diyor. Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlarla, güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023’tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bütün köylerine de KÖYDES projesiyle yol yaptırıldığını vurgulayan Kurum, “Bizden önce, hava kirliliğinden dolayı kuşlar ölüyordu kuşlar. Bizden önce, Çankaya, Mamak çöp kokusundan geçilmezdi. O çöp dağlarını unutmayın. AK Parti bırakın kokuyu, çöpten elektrik ürettik biz” ifadelerini kullandı.

“Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar”

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını söyleyen Bakan Kurum, “Şimdi bunlar bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Yahu bir kere bunlar tembel. Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar. Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayım ihalesi bile yapıyorlar. Bir de bize akıl öğretiyorlar. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin” açıklamalarında bulundu.

“3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek"

Bakan Kurum, yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek? Bunlar değil mi, sürekli yalanları ortaya çıkan. Akşamdan yalanları hazırlıyorlar, sabah millete söylüyorlar. Yalanı, iftirayı, akşamdan kavur, sabaha savur. Bunların işi gücü bu. Dolamışlar dillerine ‘yaptırmıyorlar, engelliyorlar, mani oluyorlar’. Artık bu hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik.”

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Yaşlıoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Teceren, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülden Koç da katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7