Bakan Kurum, “2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2.5 milyon konutu vatandaşlara teslim ettikleri belirterek, 300 bin konutun inşasına devam edildiğini bildirdi.

Afyonkarahisar’daki değerlendirme toplantısında kentsel dönüşüm sosyal konut çalışmaları hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı deprem dönüşüm seferberliği kapsamında ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti. Bakan Kurum, “2012’den bu yana; kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında tam 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda da; sahada, yatırım değeri 90 milyar TL olan 300 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Afyonkarahisar’ımızda da bir taraftan riskli yapılarımızı dönüştürüyor diğer taraftan tarihi kent meydanlarımızı ihya ediyoruz. Şu an merkez ilçemizde 2 riskli alanımız var. Buradaki 2 bin 276 yapının dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Yine merkezde Gökçe mahallemizdeki rezerv yapı alanımızı; hem dönüşüm hem de 100 bin sosyal konut projelerimizde kullanacağız. Şu anda bu bölgede bin 374 konutluk bir sosyal konut projemizi de hazırladık. Yine söz verdiğimiz gibi, Mısri camimizin etrafında 170 bin metrekarelik alanda, yine İmaret camimizin çevresindeki 250 bin metrekarelik bölgede az katlı, yöresel mimariye uygun, şehrimize değer katacak ihya projelerimizin de inşa çalışmalarına başlıyoruz. Mısri cami etrafında ilk etapta 506 konut ve 157 iş yeri yapacağız. Yine, İmaret Cami ve çevresini de riskli yapılardan tamamen kurtarıp, Afyonkarahisar’a yakışır bir dönüşüm projesini hep birlikte yapacağız” dedi.

Bugün Afyon’da sosyal konut çalışmalarına da tam gaz devam ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplam değeri 3,3 milyar lira olan 9 bin 700 konutumuzu; cami, iş merkezi, okul, hastane ve dükkânlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamladık. Yine köylerimizde 350 tarımköy projesini bitirdik, çiftçi kardeşlerimize teslim ettik. Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında; Gökçe Mahallesinde 750 konutun proje çalışmalarını tamamladık. Ağustos ayında temellerimizi atıyoruz. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında; 8 projede toplam 2 bin 80 konut yapacağımızı duyurmuştuk. İscehisar’da 265 konutun temellerini Haziran ayı içerisinde atıyoruz. Merkez Çetinkaya’da, Sadıkbey’de, Sandıklı’da, Evciler Gökçek’te ve Emirdağ’daki konutlarımızın projelendirme ve inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Buralarda da projeleri biten tüm konutlarımızın temellerini atıyoruz. İnşallah sahada devam eden projelerimiz tamamladığında şehrimize tam 12 bin 530 konut kazandırmış olacağız.”

Bakan Kurum’un konuşmasının ardından Şuhut ve Sandıklı ilçelerindeki Millet Bahçelerinin ilk fidanları telekonferans sistemiyle dikildi.

Bakan Kurum’un değerlendirme toplantısına Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, bakanlık bürokratları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.