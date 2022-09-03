Bakan Koca’nın koronavirüs testi negatife döndü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün yaptırdığı Covid-19 Testinin negatife döndüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün yaptırdığı Covid-19 Testinin negatife döndüğünü duyurdu.
Koca Paylaşımında, “Programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, Covid 19 testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum.”
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