Bakan Koca’dan ilaç açıklaması: "Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını göreceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bakan Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. İlaç bulunmamasına ilişkin soruya, “Bütçede Genel Kurul’da söylemiştim. İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz” dedi. 85 yaş uygulamasına ilişkin soruya Koca, “Bu projemiz önemli bir projemiz. Özellikle yaş alan çınarlarımıza hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak, sağlık hizmet ermek istiyoruz. Bununla ilgili bir hekim arkadaşlarımızın, hemşire arkadaşımızın, tekniker ve tıbbi sekterin olduğu birim oluşturularak 250 kişiyi bir birimin oluşturulduğu ve birimlerin ağırlıklı hastanelerde oluşturulacağı, uzaktan sağlık hizmeti içinde hekimle yaş alan çınarlarımızın iletişimde olduğu rapor ve benzeri durumlarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden verilebileceği ve hastane ortamına gelinmesi gerektiğinde yönlendirme durumunda sorumlu olacak” şeklinde konuştu.

Tekirdağ’da sahte doktor ile ilgili raporun tamamlandığına ilişkin soruya Koca, açıklayacaklarını ifade etti. İstismar konusunda kemik yaşına ilişkin soruşturma başlatıldığını ilişkin soruya Koca, “Konuyla ilgili konu anlatılan gibiyse, neyi konuşacağız ve biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor” diye konuştu.