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Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"
Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"
Politika 01.10.2021, 11:04
Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"
-"Sabah 9 sularında kaybetmiş bulunuyoruz"