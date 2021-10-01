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Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Politika 01.10.2021, 11:04
Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Bakan Koca:"Bir süredir tedavi gören milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü kaybettik. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

-"Sabah 9 sularında kaybetmiş bulunuyoruz"

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