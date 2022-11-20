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Bakan Koca, Tokat’ta bir hastanın kötü muamele gördüğü özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat’ta yoğun bakım servisindeki bir hastanın kötü muamele gördüğü özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Politika 20.11.2022, 17:08 20.11.2022, 22:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur” ifadelerini kullandı.