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Bakan Koca: “Sayın Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Covid-19’a yakalananların hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ilgili, “Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur” dedi.

Politika 27.11.2021, 18:37 27.11.2021, 19:52
Bakan Koca: “Sayın Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Covid-19’a yakalananların hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ilgili, “Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı” ifadelerine yer verdi.

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