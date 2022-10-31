Bakan Koca: “Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu tüm dünyaya duyuracağız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu Health Türkiye markası altında tüm dünyaya duyuracağız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle, nitelikli insan gücümüzle, yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu Health Türkiye markası altında tüm dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın videolu paylaşımında 2002 ve 2021 yıllarına ait veriler karşılaştırıldı. Toplam sağlık tesisi 2002 yılında 2 bin 664 iken, 2021 yılında 7 bin 6 sayısına ulaştı. Toplam yatak sayısı 2002 yılında 166 bin 685, 2021 yılında ise 305 bin 619 olarak kaydedilirken, toplam yoğun bakım yatak sayısı ise 2002 yılında 2 bin 214 iken, 2021 yılında 48 bin 666’a ulaştı.